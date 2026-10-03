Ноутбук Asus X1504MA-BQ772 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01B20)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 980 руб.
В наличии
Код товара: 748749
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
315
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus X1504MA-BQ772 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01B20)
Ноутбук Asus в серебристом корпусе сочетает выразительный 15,6-дюймовый экран и производительную конфигурацию для повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный формат для работы, учёбы, просмотра контента и общения. В основе ноутбука — процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой объём ОЗУ помогает уверенно работать с несколькими приложениями одновременно, а современный тип памяти делает конфигурацию актуальной для динамичного ритма задач. Модель поставляется без операционной системы, поэтому программную среду можно выбрать самостоятельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
315
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus в серебристом корпусе сочетает выразительный 15,6-дюймовый экран и производительную конфигурацию для повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный формат для работы, учёбы, просмотра контента и общения. В основе ноутбука — процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой объём ОЗУ помогает уверенно работать с несколькими приложениями одновременно, а современный тип памяти делает конфигурацию актуальной для динамичного ритма задач. Модель поставляется без операционной системы, поэтому программную среду можно выбрать самостоятельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Asus X1504MA-BQ772 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01B20) - этот товар вы можете купить по цене 77980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1504MA-BQ772 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01B20)