Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6" FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6" FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 1
Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 2
Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 3
Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 4
Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 5
Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 1
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 2
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 3
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 4
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 5
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6&quot; FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748748
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
315
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6" FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0)

Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма станет удобным решением для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица и разрешение 1920?1080 обеспечивают чёткое, детализированное изображение с комфортным отображением контента. Оперативная память 8 ГБ типа DDR5 поддерживает плавную работу в привычных сценариях, а процессор Intel дополняет сбалансированную конфигурацию. Два порта USB 3.0 позволяют подключать необходимые устройства. Практичный ноутбук Asus для тех, кому важны большой экран, современный тип оперативной памяти и удобство каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6" FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
315
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма станет удобным решением для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица и разрешение 1920?1080 обеспечивают чёткое, детализированное изображение с комфортным отображением контента. Оперативная память 8 ГБ типа DDR5 поддерживает плавную работу в привычных сценариях, а процессор Intel дополняет сбалансированную конфигурацию. Два порта USB 3.0 позволяют подключать необходимые устройства. Практичный ноутбук Asus для тех, кому важны большой экран, современный тип оперативной памяти и удобство каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus X1504MA-BQ769 15.6" FHD IPS 5 315 8GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01AZ0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...