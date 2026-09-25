Ноутбук Asus E1504FA-BQ5769W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748747
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus E1504FA-BQ5769W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZY0)
Ноутбук Asus сочетает производительность AMD Ryzen 5 и быструю оперативную память LPDDR5 объёмом 16 ГБ — комфортная конфигурация для повседневных задач, работы и учёбы. Экран диагональю 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и удобное рабочее пространство. Частота обновления 60 Гц подходит для привычных сценариев использования: документов, веб-сёрфинга, просмотра контента и работы с приложениями. Модель поставляется без операционной системы, поэтому можно установить подходящую ОС самостоятельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 66 390 руб.16598 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 66 390 руб.16598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00...
-
В наличииЦена 66 390 руб.16598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 66 710 руб.16678 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 67 420 руб.16855 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 67 500 руб.16875 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 67 740 руб.16935 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS Core i5-13420H 16Gb/...
-
В наличииЦена 67 740 руб.16935 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered ...
-
В наличииЦена 67 830 руб.16958 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 68 770 руб.17193 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 68 770 руб.17193 руб. в СплитНоутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16" 8GB/512GB SSD Silver (B9Z...
-
В наличииЦена 68 790 руб.17198 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16G...
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus сочетает производительность AMD Ryzen 5 и быструю оперативную память LPDDR5 объёмом 16 ГБ — комфортная конфигурация для повседневных задач, работы и учёбы. Экран диагональю 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и удобное рабочее пространство. Частота обновления 60 Гц подходит для привычных сценариев использования: документов, веб-сёрфинга, просмотра контента и работы с приложениями. Модель поставляется без операционной системы, поэтому можно установить подходящую ОС самостоятельно.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5769W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus E1504FA-BQ5769W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZY0)