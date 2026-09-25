Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748745
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0)
Ноутбук Asus с Windows 11 Home сочетает комфортный формат и сбалансированные характеристики для работы, учёбы и повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 отображает изображение в высокой детализации, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Процессор AMD Ryzen 5 обеспечивает уверенную производительность в ежедневных сценариях. 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 поддерживают плавную работу системы и приложений. Ноутбук Asus — практичное решение для тех, кому нужен функциональный компьютер с актуальной операционной системой Windows 11 Home и удобным экраном.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 61 160 руб.15290 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 61 790 руб.15448 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 62 250 руб. 97 190 руб.15563 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
-
В наличииЦена 62 820 руб.15705 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 63 130 руб.15783 руб. в СплитHonor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H...
-
В наличииЦена 63 380 руб.15845 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 64 810 руб.16203 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 66 390 руб.16598 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 66 390 руб.16598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00...
-
В наличииЦена 66 390 руб.16598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 66 710 руб.16678 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 67 420 руб.16855 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 ...
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с Windows 11 Home сочетает комфортный формат и сбалансированные характеристики для работы, учёбы и повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 отображает изображение в высокой детализации, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Процессор AMD Ryzen 5 обеспечивает уверенную производительность в ежедневных сценариях. 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 поддерживают плавную работу системы и приложений. Ноутбук Asus — практичное решение для тех, кому нужен функциональный компьютер с актуальной операционной системой Windows 11 Home и удобным экраном.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0)