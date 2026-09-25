Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios}
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Характеристики
Описание товара Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios}
Ноутбук Lenovo сочетает производительность, удобство и современные функции для работы, учёбы и повседневных задач. Процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с несколькими приложениями одновременно, а SSD на 512 Гб предлагает быстрый доступ к данным и достаточно места для файлов. 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920?1200 делает взаимодействие с ноутбуком комфортным и наглядным. За обработку графики отвечает Intel Arc Graphics — подходящее решение для работы с визуальным контентом и повседневных графических задач. Подсветка клавиатуры помогает удобно работать при разном освещении. Сканер отпечатка пальца добавляет практичности при входе в систему. Пластиковый корпус делает конструкцию лёгкой и удобной для ежедневного использования. Установлена Windows 11 Pro — готовая программная основа для продуктивной работы.
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