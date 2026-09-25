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Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} купить с доставкой в Москве
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Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios}

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Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 1
Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 2
Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 3
Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 4
Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 5
Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 6
Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 7
Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 8
Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 9
Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 1
  • Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 2
  • Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 3
  • Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 4
  • Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 5
  • Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 6
  • Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 7
  • Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 8
  • Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 9
  • Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14&quot; {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 660 руб. 
Начислим 2411 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748739
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios}
150 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
165U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, кг.
4

Описание товара Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios}

Ноутбук Lenovo сочетает производительность, удобство и современные функции для работы, учёбы и повседневных задач. Процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с несколькими приложениями одновременно, а SSD на 512 Гб предлагает быстрый доступ к данным и достаточно места для файлов. 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920?1200 делает взаимодействие с ноутбуком комфортным и наглядным. За обработку графики отвечает Intel Arc Graphics — подходящее решение для работы с визуальным контентом и повседневных графических задач. Подсветка клавиатуры помогает удобно работать при разном освещении. Сканер отпечатка пальца добавляет практичности при входе в систему. Пластиковый корпус делает конструкцию лёгкой и удобной для ежедневного использования. Установлена Windows 11 Pro — готовая программная основа для продуктивной работы.

Отзывы о товаре Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios}




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
165U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает производительность, удобство и современные функции для работы, учёбы и повседневных задач. Процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с несколькими приложениями одновременно, а SSD на 512 Гб предлагает быстрый доступ к данным и достаточно места для файлов. 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920?1200 делает взаимодействие с ноутбуком комфортным и наглядным. За обработку графики отвечает Intel Arc Graphics — подходящее решение для работы с визуальным контентом и повседневных графических задач. Подсветка клавиатуры помогает удобно работать при разном освещении. Сканер отпечатка пальца добавляет практичности при входе в систему. Пластиковый корпус делает конструкцию лёгкой и удобной для ежедневного использования. Установлена Windows 11 Pro — готовая программная основа для продуктивной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra 7 165U/32Gb/512Gb SSD/W11Pro bios} - по цене 150660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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