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Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16" {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} купить с доставкой в Москве
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Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16" {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS}

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Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 1
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 2
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 3
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 4
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 5
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 6
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 7
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 8
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 9
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 10
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 1
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 2
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 3
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 4
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 5
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 6
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 7
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 8
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 9
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 10
  • Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16&quot; {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748738
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16" {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS}

Ноутбук Lenovo в элегантном сером алюминиевом корпусе сочетает компактный формат и комфортное рабочее пространство. Диагональ 14 дюймов удобно подходит для работы и учёбы, а разрешение 1920?1200 обеспечивает чёткое отображение деталей и больше вертикального пространства на экране. IPS-матрица дарит насыщенное изображение и комфортный просмотр, а частота обновления 60 Гц подходит для повседневных задач. Быстрый SSD объёмом 512 ГБ позволит хранить документы, приложения и другие необходимые файлы. За производительность отвечает процессор AMD, а встроенная видеокарта оптимальна для рабочих и учебных сценариев. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS.

Отзывы о товаре Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16" {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS}




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo в элегантном сером алюминиевом корпусе сочетает компактный формат и комфортное рабочее пространство. Диагональ 14 дюймов удобно подходит для работы и учёбы, а разрешение 1920?1200 обеспечивает чёткое отображение деталей и больше вертикального пространства на экране. IPS-матрица дарит насыщенное изображение и комфортный просмотр, а частота обновления 60 Гц подходит для повседневных задач. Быстрый SSD объёмом 512 ГБ позволит хранить документы, приложения и другие необходимые файлы. За производительность отвечает процессор AMD, а встроенная видеокарта оптимальна для рабочих и учебных сценариев. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16" {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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