Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14" {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14" {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ)
**Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 — стиль, мощность и лёгкость в каждом грамме!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 — идеальный выбор для работы и творчества. Лёгкий, прочный и мощный, он станет вашим верным помощником в любых задачах. **Почему стоит выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МГц позволяют комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2 PCIe) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Лёгкость и прочность:** корпус из алюминия и углеродного волокна делает ноутбук не только стильным, но и долговечным, а вес всего в 0,99 кг позволяет всегда брать его с собой. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro открывает доступ к широкому спектру профессиональных инструментов и функций. * **Удобство подключения устройств:** два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств. **Дополнительные преимущества:** * глянцевая поверхность экрана; * русская раскладка клавиатуры; * интегрированная видеокарта Intel Arc 140V. С Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести надёжный ноутбук, который будет служить вам долгие годы!
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Отзывы о товаре Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14" {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ)