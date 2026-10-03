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Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14" {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) купить с доставкой в Москве
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Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14" {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ)

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Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 1
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 2
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 3
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 4
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 5
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 6
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 7
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 8
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 9
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 10
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 11
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 12
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 13
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 14
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 15
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 16
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 17
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 1
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 2
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 3
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 4
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 5
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 6
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 7
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 8
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 9
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 10
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 11
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 12
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 13
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 14
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 15
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 16
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 17
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14&quot; {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
223 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748737
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х33х8
Вес, кг.
2.3

Описание товара Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14" {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ)

**Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 — стиль, мощность и лёгкость в каждом грамме!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 — идеальный выбор для работы и творчества. Лёгкий, прочный и мощный, он станет вашим верным помощником в любых задачах. **Почему стоит выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МГц позволяют комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2 PCIe) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Лёгкость и прочность:** корпус из алюминия и углеродного волокна делает ноутбук не только стильным, но и долговечным, а вес всего в 0,99 кг позволяет всегда брать его с собой. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro открывает доступ к широкому спектру профессиональных инструментов и функций. * **Удобство подключения устройств:** два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств. **Дополнительные преимущества:** * глянцевая поверхность экрана; * русская раскладка клавиатуры; * интегрированная видеокарта Intel Arc 140V. С Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести надёжный ноутбук, который будет служить вам долгие годы!

Отзывы о товаре Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14" {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
258V
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 — стиль, мощность и лёгкость в каждом грамме!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 — идеальный выбор для работы и творчества. Лёгкий, прочный и мощный, он станет вашим верным помощником в любых задачах. **Почему стоит выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МГц позволяют комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2 PCIe) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Лёгкость и прочность:** корпус из алюминия и углеродного волокна делает ноутбук не только стильным, но и долговечным, а вес всего в 0,99 кг позволяет всегда брать его с собой. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro открывает доступ к широкому спектру профессиональных инструментов и функций. * **Удобство подключения устройств:** два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств. **Дополнительные преимущества:** * глянцевая поверхность экрана; * русская раскладка клавиатуры; * интегрированная видеокарта Intel Arc 140V. С Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести надёжный ноутбук, который будет служить вам долгие годы!
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Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition [21NS004LFW] Black 14" {2.8K (2880x1800) OLED 500nits Ultra 7 258V/32Gb sold/512Gb SSD/noLTE/W11Pro bios} (РФ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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