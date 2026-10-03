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Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom} купить с доставкой в Москве
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Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom}

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Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16&quot; {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom} - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G3
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16&quot; {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom} - фото 8
  • Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16&quot; {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom} - фото 9
  • Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16&quot; {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom} - фото 10
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  • Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16&quot; {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom} - фото 17
  • Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16&quot; {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom} - фото 18
  • Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16&quot; {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom} - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748734
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G3
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х8
Вес, кг.
1.63

Описание товара Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom}

Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для работы и учебы
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 работает на базе 14-ядерного процессора Intel Core Ultra 5. Ноутбук подходит для тех, кто много работает с документами, таблицами и браузером. Он удобен для офиса, учебы или поездок.
С 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD диском на 512 ГБ система загружается за секунды, а программы открываются без задержек. Можно комфортно работать в нескольких приложениях одновременно и участвовать в видеоконференциях.
ThinkPad E16 Gen 3 — хороший выбор для оснащения рабочих мест. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные, а порт RJ-45 нужен для стабильного проводного интернета в офисе.
Производительность
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти. Этой конфигурации хватает для офисных программ и работы с большими таблицами. SSD диск на 512 ГБ ускоряет запуск системы и хранит рабочие файлы.
Экран
Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200. Соотношение сторон 16:10 удобно для работы с документами и сайтами, так как на экране помещается больше информации по вертикали.
Порты и разъёмы
Для периферии есть порты USB 3.0 и два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt. HDMI позволяет вывести изображение на монитор, а RJ-45 — подключиться к проводной сети.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkPad E16 Gen 3
Этот ноутбук подойдет для менеджеров, аналитиков и студентов. Он удобен для редактирования текстов, создания отчетов и участия в онлайн-встречах.
Процессор Intel Core Ultra 5 с 14 ядрами для многозадачности.
16 ГБ оперативной памяти для плавной работы с множеством вкладок.
Быстрый SSD диск на 512 ГБ для мгновенной загрузки системы.
16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 для комфортной работы с текстом.
Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.
Подойдет ли Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для работы с Excel и документами?
Да, процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляются с большими таблицами и документами.
Можно ли подключить к Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 два внешних монитора?
Да, ноутбук оснащен портами HDMI и Thunderbolt, что позволяет подключать несколько внешних мониторов.
Хватит ли SSD на 512 ГБ для рабочих файлов и программ?
Да, объема 512 ГБ достаточно для установки системы, программ и хранения большого количества рабочих документов.
Подойдет ли Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для корпоративной закупки?
Да, эта модель подходит для офисов. Сканер отпечатков повышает безопасность, а порт RJ-45 упрощает интеграцию в корпоративную сеть.

Отзывы о товаре Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom}




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G3
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для работы и учебы
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 работает на базе 14-ядерного процессора Intel Core Ultra 5. Ноутбук подходит для тех, кто много работает с документами, таблицами и браузером. Он удобен для офиса, учебы или поездок.
С 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD диском на 512 ГБ система загружается за секунды, а программы открываются без задержек. Можно комфортно работать в нескольких приложениях одновременно и участвовать в видеоконференциях.
ThinkPad E16 Gen 3 — хороший выбор для оснащения рабочих мест. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные, а порт RJ-45 нужен для стабильного проводного интернета в офисе.
Производительность
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти. Этой конфигурации хватает для офисных программ и работы с большими таблицами. SSD диск на 512 ГБ ускоряет запуск системы и хранит рабочие файлы.
Экран
Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200. Соотношение сторон 16:10 удобно для работы с документами и сайтами, так как на экране помещается больше информации по вертикали.
Порты и разъёмы
Для периферии есть порты USB 3.0 и два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt. HDMI позволяет вывести изображение на монитор, а RJ-45 — подключиться к проводной сети.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkPad E16 Gen 3
Этот ноутбук подойдет для менеджеров, аналитиков и студентов. Он удобен для редактирования текстов, создания отчетов и участия в онлайн-встречах.
Процессор Intel Core Ultra 5 с 14 ядрами для многозадачности.
16 ГБ оперативной памяти для плавной работы с множеством вкладок.
Быстрый SSD диск на 512 ГБ для мгновенной загрузки системы.
16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 для комфортной работы с текстом.
Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.
Подойдет ли Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для работы с Excel и документами?
Да, процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляются с большими таблицами и документами.
Можно ли подключить к Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 два внешних монитора?
Да, ноутбук оснащен портами HDMI и Thunderbolt, что позволяет подключать несколько внешних мониторов.
Хватит ли SSD на 512 ГБ для рабочих файлов и программ?
Да, объема 512 ГБ достаточно для установки системы, программ и хранения большого количества рабочих документов.
Подойдет ли Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для корпоративной закупки?
Да, эта модель подходит для офисов. Сканер отпечатков повышает безопасность, а порт RJ-45 упрощает интеграцию в корпоративную сеть.
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Отзывы


Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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