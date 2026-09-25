Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS}
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748733
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х7
Вес, кг.
2.8
Описание товара Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS}
Ноутбук Lenovo с 15,6-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое и комфортное отображение контента. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а процессор Intel поддерживает привычный рабочий ритм — от документов до просмотра материалов. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ сочетает вместительность и быстрый доступ к файлам. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в условиях недостаточного освещения. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому станет практичной основой для настройки рабочего пространства под свои задачи.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 44 500 руб.11125 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 930 руб.11483 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 46 010 руб.11503 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb I...
-
В наличииЦена 46 080 руб.11520 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 46 160 руб.11540 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 46 160 руб.11540 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 46 560 руб.11640 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 46 960 руб.11740 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 46 960 руб.11740 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 46 960 руб.11740 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 47 150 руб.11788 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro...
-
В наличииЦена 47 350 руб.11838 руб. в СплитCHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb...
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo с 15,6-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое и комфортное отображение контента. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а процессор Intel поддерживает привычный рабочий ритм — от документов до просмотра материалов. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ сочетает вместительность и быстрый доступ к файлам. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в условиях недостаточного освещения. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому станет практичной основой для настройки рабочего пространства под свои задачи.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS}