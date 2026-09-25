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Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} купить с доставкой в Москве
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Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS}

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Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 1
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 2
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 3
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 4
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 5
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 6
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 7
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 1
  • Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 2
  • Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 3
  • Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 4
  • Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 5
  • Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 6
  • Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 7
  • Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6&quot; {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748733
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS}

Ноутбук Lenovo с 15,6-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое и комфортное отображение контента. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а процессор Intel поддерживает привычный рабочий ритм — от документов до просмотра материалов. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ сочетает вместительность и быстрый доступ к файлам. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в условиях недостаточного освещения. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому станет практичной основой для настройки рабочего пространства под свои задачи.

Отзывы о товаре Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS}




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 15,6-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое и комфортное отображение контента. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а процессор Intel поддерживает привычный рабочий ритм — от документов до просмотра материалов. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ сочетает вместительность и быстрый доступ к файлам. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в условиях недостаточного освещения. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому станет практичной основой для настройки рабочего пространства под свои задачи.
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Отзывы


Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-1315U/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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