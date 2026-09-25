HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS}
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Характеристики
Описание товара HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS}
Ноутбук HP с экраном 15,6 дюйма сочетает комфортный формат для работы и развлечений с чётким разрешением 1920?1080. Частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное и плавное отображение изображения, а 4 ГБ видеопамяти поддерживают работу с графическими задачами. Процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 — уверенная связка для многозадачности: можно одновременно работать с документами, браузером и другими приложениями без лишней паузы. SSD-накопитель ускоряет доступ к данным и делает повседневную работу более отзывчивой. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому подойдёт тем, кто хочет самостоятельно выбрать и установить нужную ОС. HP — практичный вариант с большим экраном, производительной аппаратной основой и современной конфигурацией памяти.
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