HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS}
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS}
Ультрабук HP с 14-дюймовым экраном — компактный формат для работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее поле, а металлический корпус придаёт модели солидный внешний вид. За производительность отвечает 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Ноутбук подходит для многозадачной работы, запуска офисных приложений и комфортного использования в течение дня. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый доступ к устройству без необходимости каждый раз вводить пароль. Сетевой адаптер со скоростью до 1000 Мбит/с поддерживает быстрое проводное подключение. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно установить подходящую ОС и настроить ноутбук под свои задачи.
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