CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14" {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home}
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14" {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home}
Ноутбук CHUWI Corebook X 14 с экраном 14" подходит для учебы, работы и творческих задач. Современный процессор и большой объём памяти позволяют запускать ресурсоёмкие приложения и выполнять многозадачность. Серый корпус из металла и пластика создаёт стильный внешний вид и долговечность.
Какой экран установлен в CHUWI Corebook X 14?
Разрешение 2K (2160?1440) даёт чёткое и детализированное изображение при работе с текстом, графикой и просмотре видео. IPS-матрица с углами обзора 170-178° сохраняет естественную цветопередачу под углом, а яркость 280 кд/м? подходит для использования в помещениях с разным освещением. Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность цветов, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе.
Какая производительность у процессора Intel Core i9 13900HK?
Процессор Intel Core i9 13900HK с 14 ядрами и частотой до 5.4 ГГц в режиме Turbo ускоряет запуск сложных программ и обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме. 6 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер оптимизируют энергопотребление, что увеличивает время автономной работы. Кэш L2 и L3 объёмом 11.5 и 24 МБ помогает быстрее обрабатывать данные, что важно для дизайна и профессиональных задач.
Какой объём памяти и хранение данных доступны в CHUWI Corebook X 14?
16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют запускать несколько приложений без замедлений, а два слота SO-DIMM дают возможность увеличить объём памяти. SSD объёмом 1 ТБ формата M.2 2280 быстро загружает систему и программы, сокращая время ожидания при работе с большими файлами и проектами.
Что даёт интегрированная графика Intel Iris Xe?
Графический процессор Intel Iris Xe создаёт качественное изображение и плавное воспроизведение видео, что подходит для редактирования фото и видео, а также просмотра мультимедийного контента. Интегрированная графика снижает энергопотребление по сравнению с дискретными решениями, что положительно влияет на время работы без подзарядки.
Какие особенности выделяют модель CHUWI Corebook X 14?
CHUWI Corebook X 14 сочетает современные технологии и продуманный дизайн, что делает его привлекательным вариантом для пользователей, которым важны мобильность и производительность. Металлический корпус и активная система охлаждения поддерживают стабильную работу при длительных нагрузках, а Windows 11 Home обеспечивает удобный интерфейс и совместимость с популярными приложениями.
Советы по выбору ноутбука
Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.
- Чтобы мощности хватало для нужных вам программ, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.
- Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным, обязательно учитывайте объем SSD: 256–512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более – для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.
- Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15–16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.
- Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.
Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
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Ноутбук CHUWI Corebook X 14 с экраном 14" подходит для учебы, работы и творческих задач. Современный процессор и большой объём памяти позволяют запускать ресурсоёмкие приложения и выполнять многозадачность. Серый корпус из металла и пластика создаёт стильный внешний вид и долговечность.
Какой экран установлен в CHUWI Corebook X 14?
Разрешение 2K (2160?1440) даёт чёткое и детализированное изображение при работе с текстом, графикой и просмотре видео. IPS-матрица с углами обзора 170-178° сохраняет естественную цветопередачу под углом, а яркость 280 кд/м? подходит для использования в помещениях с разным освещением. Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность цветов, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе.
Какая производительность у процессора Intel Core i9 13900HK?
Процессор Intel Core i9 13900HK с 14 ядрами и частотой до 5.4 ГГц в режиме Turbo ускоряет запуск сложных программ и обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме. 6 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер оптимизируют энергопотребление, что увеличивает время автономной работы. Кэш L2 и L3 объёмом 11.5 и 24 МБ помогает быстрее обрабатывать данные, что важно для дизайна и профессиональных задач.
Какой объём памяти и хранение данных доступны в CHUWI Corebook X 14?
16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют запускать несколько приложений без замедлений, а два слота SO-DIMM дают возможность увеличить объём памяти. SSD объёмом 1 ТБ формата M.2 2280 быстро загружает систему и программы, сокращая время ожидания при работе с большими файлами и проектами.
Что даёт интегрированная графика Intel Iris Xe?
Графический процессор Intel Iris Xe создаёт качественное изображение и плавное воспроизведение видео, что подходит для редактирования фото и видео, а также просмотра мультимедийного контента. Интегрированная графика снижает энергопотребление по сравнению с дискретными решениями, что положительно влияет на время работы без подзарядки.
Какие особенности выделяют модель CHUWI Corebook X 14?
CHUWI Corebook X 14 сочетает современные технологии и продуманный дизайн, что делает его привлекательным вариантом для пользователей, которым важны мобильность и производительность. Металлический корпус и активная система охлаждения поддерживают стабильную работу при длительных нагрузках, а Windows 11 Home обеспечивает удобный интерфейс и совместимость с популярными приложениями.
Советы по выбору ноутбука
Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.
- Чтобы мощности хватало для нужных вам программ, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.
- Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным, обязательно учитывайте объем SSD: 256–512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более – для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.
- Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15–16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.
- Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.
Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14" {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home}