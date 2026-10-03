Описание товара CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14" {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home}

Ноутбук CHUWI Corebook X 14 с экраном 14" подходит для учебы, работы и творческих задач. Современный процессор и большой объём памяти позволяют запускать ресурсоёмкие приложения и выполнять многозадачность. Серый корпус из металла и пластика создаёт стильный внешний вид и долговечность.

Какой экран установлен в CHUWI Corebook X 14?

Разрешение 2K (2160?1440) даёт чёткое и детализированное изображение при работе с текстом, графикой и просмотре видео. IPS-матрица с углами обзора 170-178° сохраняет естественную цветопередачу под углом, а яркость 280 кд/м? подходит для использования в помещениях с разным освещением. Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность цветов, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе.

Какая производительность у процессора Intel Core i9 13900HK?

Процессор Intel Core i9 13900HK с 14 ядрами и частотой до 5.4 ГГц в режиме Turbo ускоряет запуск сложных программ и обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме. 6 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер оптимизируют энергопотребление, что увеличивает время автономной работы. Кэш L2 и L3 объёмом 11.5 и 24 МБ помогает быстрее обрабатывать данные, что важно для дизайна и профессиональных задач.

Какой объём памяти и хранение данных доступны в CHUWI Corebook X 14?

16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют запускать несколько приложений без замедлений, а два слота SO-DIMM дают возможность увеличить объём памяти. SSD объёмом 1 ТБ формата M.2 2280 быстро загружает систему и программы, сокращая время ожидания при работе с большими файлами и проектами.

Что даёт интегрированная графика Intel Iris Xe?

Графический процессор Intel Iris Xe создаёт качественное изображение и плавное воспроизведение видео, что подходит для редактирования фото и видео, а также просмотра мультимедийного контента. Интегрированная графика снижает энергопотребление по сравнению с дискретными решениями, что положительно влияет на время работы без подзарядки.

Какие особенности выделяют модель CHUWI Corebook X 14?

CHUWI Corebook X 14 сочетает современные технологии и продуманный дизайн, что делает его привлекательным вариантом для пользователей, которым важны мобильность и производительность. Металлический корпус и активная система охлаждения поддерживают стабильную работу при длительных нагрузках, а Windows 11 Home обеспечивает удобный интерфейс и совместимость с популярными приложениями.

Советы по выбору ноутбука

Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.

Чтобы мощности хватало для нужных вам программ , но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.

, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9. Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным , обязательно учитывайте объем SSD: 256–512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более – для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.

, обязательно учитывайте объем SSD: 256–512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более – для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем. Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой , смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15–16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.

, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15–16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач. Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.

Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.