ASUS VivoBook E1504FA-BQ4357 [90NB0ZR2-M07430] Black 15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ASUS VivoBook E1504FA-BQ4357 [90NB0ZR2-M07430] Black 15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение для работы, учёбы и повседневных задач. Объём оперативной памяти 16 ГБ помогает комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ предлагает достаточно пространства для хранения файлов и быструю загрузку данных. За графику отвечает AMD Radeon 610M, а беспроводное подключение поддерживает Bluetooth v5.3. Пластиковый корпус сочетает практичность и лёгкость в повседневном использовании. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС. Оснащён Li-lon аккумулятором.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 55 980 руб.13995 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb/256Gb SSD...
-
В наличииЦена 56 490 руб.14123 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeo...
-
В наличииЦена 56 960 руб.14240 руб. в СплитНоутбук Acer AL15-21P 15.6" FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA...
-
В наличииЦена 57 040 руб.14260 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" {FHD TN i5-13420H/8Gb/512Gb SSD ...
-
В наличииЦена 57 200 руб.14300 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 57 200 руб.14300 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i3 1315U 8Gb/256Gb SSD...
-
В наличииЦена 57 380 руб.14345 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3" Intel Core 3 304/8Gb...
-
В наличииЦена 57 480 руб.14370 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iri...
-
В наличииЦена 58 330 руб.14583 руб. в СплитНоутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Rad...
-
В наличииЦена 59 370 руб.14843 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver
-
В наличииЦена 59 540 руб.14885 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-21P-R0JJ Silver 15.6" FHD Ryzen 5...
-
В наличииЦена 60 180 руб.15045 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB DOS Ti...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре ASUS VivoBook E1504FA-BQ4357 [90NB0ZR2-M07430] Black 15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}