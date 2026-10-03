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ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} купить с доставкой в Москве
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ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS}

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ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 1
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 2
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 3
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 4
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 5
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 6
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 7
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 8
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 9
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 1
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 2
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 3
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 4
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 5
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 6
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 7
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 8
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 9
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6&quot; {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748719
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х29х7
Вес, кг.
3

Описание товара ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS}

**Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5529 — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook Go 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook Go 15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 4 ядрами и частотой до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовое покрытие, IPS-матрица, диагональ 15,6 дюйма, разрешение 1920 x 1080 пикселей и частота обновления 60 Гц — чёткое и яркое изображение без бликов. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика, вес всего 1,63 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком — комфорт при наборе текста и работе с числами. **Дополнительные особенности:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 610M — достаточно для повседневных задач и просмотра видео; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — долгое время работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook Go 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS}




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5529 — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook Go 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook Go 15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 4 ядрами и частотой до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовое покрытие, IPS-матрица, диагональ 15,6 дюйма, разрешение 1920 x 1080 пикселей и частота обновления 60 Гц — чёткое и яркое изображение без бликов. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика, вес всего 1,63 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком — комфорт при наборе текста и работе с числами. **Дополнительные особенности:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 610M — достаточно для повседневных задач и просмотра видео; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — долгое время работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook Go 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
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ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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