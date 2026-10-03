ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS}
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS}
**Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5529 — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook Go 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook Go 15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 4 ядрами и частотой до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовое покрытие, IPS-матрица, диагональ 15,6 дюйма, разрешение 1920 x 1080 пикселей и частота обновления 60 Гц — чёткое и яркое изображение без бликов. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика, вес всего 1,63 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком — комфорт при наборе текста и работе с числами. **Дополнительные особенности:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 610M — достаточно для повседневных задач и просмотра видео; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — долгое время работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook Go 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре ASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6" {FHD Ryzen 5 40/16Gb/SSD256Gb/610M/noOS}