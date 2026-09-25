ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS}
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS}
Ноутбук Asus в формате ультрабука сочетает практичную диагональ экрана 15,6 дюйма с быстрым SSD-накопителем объёмом 512 ГБ — достаточно пространства для документов, программ и личных файлов. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а оперативная память DDR5 поддерживает отзывчивую работу системы. Клавиатура с подсветкой делает набор текста удобнее при разном освещении. Для подключения периферии предусмотрены 2 порта USB Type-C. Ноутбук оснащён аккумулятором Li-Ion, процессором Intel и экраном с частотой обновления 60 Гц. Поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
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Отзывы о товаре ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS}