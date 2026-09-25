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ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} купить с доставкой в Москве
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ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS}

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ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 1
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 2
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 3
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 4
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 5
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 6
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 7
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 8
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 9
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 10
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 1
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 2
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 3
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 4
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 5
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 6
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 7
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 8
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 9
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 10
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748716
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
3.11

Описание товара ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS}

Ноутбук Asus в формате ультрабука сочетает практичную диагональ экрана 15,6 дюйма с быстрым SSD-накопителем объёмом 512 ГБ — достаточно пространства для документов, программ и личных файлов. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а оперативная память DDR5 поддерживает отзывчивую работу системы. Клавиатура с подсветкой делает набор текста удобнее при разном освещении. Для подключения периферии предусмотрены 2 порта USB Type-C. Ноутбук оснащён аккумулятором Li-Ion, процессором Intel и экраном с частотой обновления 60 Гц. Поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.

Отзывы о товаре ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS}




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus в формате ультрабука сочетает практичную диагональ экрана 15,6 дюйма с быстрым SSD-накопителем объёмом 512 ГБ — достаточно пространства для документов, программ и личных файлов. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а оперативная память DDR5 поддерживает отзывчивую работу системы. Клавиатура с подсветкой делает набор текста удобнее при разном освещении. Для подключения периферии предусмотрены 2 порта USB Type-C. Ноутбук оснащён аккумулятором Li-Ion, процессором Intel и экраном с частотой обновления 60 Гц. Поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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