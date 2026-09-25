ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS}
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS}
Ноутбук Asus с большим экраном диагональю 17,3 дюйма создан для комфортной работы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ сочетает вместительное хранилище и быстрый доступ к данным. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а процессор Intel обеспечивает основу стабильной работы ноутбука. Подсветка клавиатуры помогает комфортно набирать текст при недостаточном освещении. Для подключения внешнего экрана предусмотрен HDMI. Стильный синий цвет придаёт модели выразительный внешний вид. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС самостоятельно.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS}