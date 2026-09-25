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Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} купить с доставкой в Москве
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Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS}

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Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 1
Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 2
Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 3
Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 4
Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 5
Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 6
Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 7
Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 8
Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 9
Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 1
  • Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 2
  • Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 3
  • Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 4
  • Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 5
  • Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 6
  • Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 7
  • Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 8
  • Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 9
  • Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3&quot; {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748711
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
N355
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х35х8
Вес, кг.
4

Описание товара Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS}

Acer Aspire Lite (AL17-31P-3498): Ваш надежный спутник для повседневных задач. Этот ноутбук создан для того, чтобы сделать вашу работу и отдых максимально комфортными. Он отлично подойдет для учебы, работы с документами, просмотра любимых фильмов и общения с близкими. Стильный и практичный, он станет вашим верным помощником в любых начинаниях.

Отзывы о товаре Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS}




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
N355
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer Aspire Lite (AL17-31P-3498): Ваш надежный спутник для повседневных задач. Этот ноутбук создан для того, чтобы сделать вашу работу и отдых максимально комфортными. Он отлично подойдет для учебы, работы с документами, просмотра любимых фильмов и общения с близкими. Стильный и практичный, он станет вашим верным помощником в любых начинаниях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Acer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD Intel Core 3 N355/8Gb/512Gb SSD/DOS} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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