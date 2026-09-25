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Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT

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Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT - фото 1
Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT - фото 2
Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT - фото 3
Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-46-46-90
  • Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT - фото 3
  • Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748707
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46-90
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х2
Вес, г.
50

Описание товара Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT

Оперативная память Patriot стандарта DDR5 — производительное решение для обновления компьютера. Комплект включает 16 ГБ памяти: два модуля по 8 ГБ, работающих на тактовой частоте 5600 МГц. Пропускная способность 44800 МБайт/с помогает быстрее обрабатывать данные и уверенно справляться с повседневными задачами. Низкопрофильное исполнение удобно при установке в системный блок с ограниченным пространством. Напряжение питания 1,1 В делает модуль экономичным, а тайминги CL46 обеспечивают сбалансированную работу памяти. Форм-фактор DIMM подходит для совместимых настольных компьютеров.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46-90
Развернуть
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Patriot стандарта DDR5 — производительное решение для обновления компьютера. Комплект включает 16 ГБ памяти: два модуля по 8 ГБ, работающих на тактовой частоте 5600 МГц. Пропускная способность 44800 МБайт/с помогает быстрее обрабатывать данные и уверенно справляться с повседневными задачами. Низкопрофильное исполнение удобно при установке в системный блок с ограниченным пространством. Напряжение питания 1,1 В делает модуль экономичным, а тайминги CL46 обеспечивают сбалансированную работу памяти. Форм-фактор DIMM подходит для совместимых настольных компьютеров.
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Отзывы


Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR5-5600 PSD516G5600K PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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