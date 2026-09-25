Top.Mail.Ru
Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT - фото 1
Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT - фото 2
Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
  • Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 070 руб. 
Начислим 1490 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748706
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT
93 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
100

Описание товара Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT

Оперативная память Patriot DDR5 — производительный комплект объёмом 48 ГБ, состоящий из модулей по 24 ГБ. Тактовая частота 6000 МГц и пропускная способность 48 000 МБ/с обеспечивают быстрый обмен данными, а низкая задержка CAS Latency CL28 помогает оперативно обрабатывать задачи. Форм-фактор DIMM подходит для установки в совместимые настольные системы. Напряжение питания 1,4 В обеспечивает работу модулей на заявленных параметрах, а встроенный радиатор охлаждения способствует стабильности при активной нагрузке. Отличный вариант для тех, кому нужен большой объём памяти и высокая скорость DDR5 в одном комплекте.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Patriot DDR5 — производительный комплект объёмом 48 ГБ, состоящий из модулей по 24 ГБ. Тактовая частота 6000 МГц и пропускная способность 48 000 МБ/с обеспечивают быстрый обмен данными, а низкая задержка CAS Latency CL28 помогает оперативно обрабатывать задачи. Форм-фактор DIMM подходит для установки в совместимые настольные системы. Напряжение питания 1,4 В обеспечивает работу модулей на заявленных параметрах, а встроенный радиатор охлаждения способствует стабильности при активной нагрузке. Отличный вариант для тех, кому нужен большой объём памяти и высокая скорость DDR5 в одном комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT - по цене 93070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...