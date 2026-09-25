Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 070 руб.
В наличии
Код товара: 748706
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93 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
100
Описание товара Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT
Оперативная память Patriot DDR5 — производительный комплект объёмом 48 ГБ, состоящий из модулей по 24 ГБ. Тактовая частота 6000 МГц и пропускная способность 48 000 МБ/с обеспечивают быстрый обмен данными, а низкая задержка CAS Latency CL28 помогает оперативно обрабатывать задачи. Форм-фактор DIMM подходит для установки в совместимые настольные системы. Напряжение питания 1,4 В обеспечивает работу модулей на заявленных параметрах, а встроенный радиатор охлаждения способствует стабильности при активной нагрузке. Отличный вариант для тех, кому нужен большой объём памяти и высокая скорость DDR5 в одном комплекте.
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Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Оперативная память Patriot DDR5 — производительный комплект объёмом 48 ГБ, состоящий из модулей по 24 ГБ. Тактовая частота 6000 МГц и пропускная способность 48 000 МБ/с обеспечивают быстрый обмен данными, а низкая задержка CAS Latency CL28 помогает оперативно обрабатывать задачи. Форм-фактор DIMM подходит для установки в совместимые настольные системы. Напряжение питания 1,4 В обеспечивает работу модулей на заявленных параметрах, а встроенный радиатор охлаждения способствует стабильности при активной нагрузке. Отличный вариант для тех, кому нужен большой объём памяти и высокая скорость DDR5 в одном комплекте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Модуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT - по цене 93070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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