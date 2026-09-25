Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA
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Характеристики
Описание товара Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA
Оперативная память ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB [AX4U32008G16A-DTBKD35G] обеспечивает повышение быстродействия на платформах Intel и AMD. Она ориентирована на обслуживание игровых систем. В наборе поставляются два модуля стандарта DDR4 с объемом по 8 ГБ и функционированием на частоте 3200 МГц. Поддержка профилей Intel Extreme (XMP) 2.0 предусматривает разгон платформы. Низкопрофильная конструкция высотой 36 мм не вызывает проблем при установке в условиях ограниченного пространства. Для стабильного отведения тепла от чипов на модулях ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB установлен алюминиевый радиатор. В верхней части есть прозрачная световая панель с интегрированными светодиодами RGB, которые формируют многоцветное освещение. Программа XPG Prime позволяет настраивать палитру оттенков и световые эффекты.
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