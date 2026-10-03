Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg
**Игровой ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком MSI Katana 17 HX B14WFK! Этот мощный девайс создан для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17 HX B14WFK?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и высоких нагрузок. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит насладиться реалистичной графикой и плавным игровым процессом. * **Качественный дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит яркие и чёткие изображения, а матовая поверхность уменьшит блики. **Дополнительные преимущества:** * удобный клавиатурный блок с цифровым блоком и русской раскладкой; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * чёрный корпус из пластика, который выглядит стильно и современно; * вес всего 2,7 кг — ноутбук легко взять с собой. MSI Katana 17 HX B14WFK — это идеальный выбор для геймеров, которые хотят получить максимум от своего ноутбука. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg