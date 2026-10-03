Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg
**Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Stealth A16 AI+ — идеальный выбор для геймеров и профессионалов. **Почему стоит выбрать MSI Stealth A16 AI+?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 9 с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит высокую производительность в любых задачах. * **Быстрая память:** 32 ГБ DDR5 — достаточно для многозадачности и работы с ресурсоёмкими приложениями. * **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) гарантирует быструю загрузку системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ GDDR7 видеопамяти позволит наслаждаться детализированной графикой в играх и при работе с 3D-графикой. * **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. * **Лёгкость и компактность:** вес всего 2,1 кг и стильный чёрный корпус из алюминия и магния делают этот ноутбук удобным для переноски. **Дополнительные преимущества:** * наличие цифрового блока клавиатуры; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * глянцевая поверхность экрана; * русская раскладка клавиатуры. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С MSI Stealth A16 AI+ вы получите не только высокую производительность, но и стильный дизайн. Этот ноутбук станет вашим надёжным помощником в работе и играх!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg