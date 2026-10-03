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Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg

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Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото 1
Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото 2
Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото 3
Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото 4
Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS TUF Gaming A17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748693
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х10
Вес, кг.
4.45

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg

**Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG-HX156 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A17! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A17?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 7445HS с 6 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память 16 ГБ DDR5:** быстрый доступ к данным и многозадачность без замедлений. * **SSD-накопитель 512 ГБ (M.2 PCIe):** молниеносная загрузка операционной системы и приложений. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6):** реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Эргономичный дизайн:** прочный корпус из алюминия и пластика, удобный клавиатурный блок с цифровым блоком и русская раскладка. **Дополнительные преимущества:** * разъём RJ-45 для проводного интернет-соединения; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * вес всего 2,6 кг — ноутбук легко взять с собой. ASUS TUF Gaming A17 — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный игровой ноутбук. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. Почувствуйте мощь и наслаждайтесь играми с ASUS TUF Gaming A17!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG-HX156 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A17! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A17?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 7445HS с 6 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память 16 ГБ DDR5:** быстрый доступ к данным и многозадачность без замедлений. * **SSD-накопитель 512 ГБ (M.2 PCIe):** молниеносная загрузка операционной системы и приложений. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6):** реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Эргономичный дизайн:** прочный корпус из алюминия и пластика, удобный клавиатурный блок с цифровым блоком и русская раскладка. **Дополнительные преимущества:** * разъём RJ-45 для проводного интернет-соединения; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * вес всего 2,6 кг — ноутбук легко взять с собой. ASUS TUF Gaming A17 — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный игровой ноутбук. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. Почувствуйте мощь и наслаждайтесь играми с ASUS TUF Gaming A17!
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Отзывы


Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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