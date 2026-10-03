Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG-HX156 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A17! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A17?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 7445HS с 6 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память 16 ГБ DDR5:** быстрый доступ к данным и многозадачность без замедлений. * **SSD-накопитель 512 ГБ (M.2 PCIe):** молниеносная загрузка операционной системы и приложений. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6):** реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Эргономичный дизайн:** прочный корпус из алюминия и пластика, удобный клавиатурный блок с цифровым блоком и русская раскладка. **Дополнительные преимущества:** * разъём RJ-45 для проводного интернет-соединения; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * вес всего 2,6 кг — ноутбук легко взять с собой. ASUS TUF Gaming A17 — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный игровой ноутбук. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. Почувствуйте мощь и наслаждайтесь играми с ASUS TUF Gaming A17!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA707NUG AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Mecha Gray/2.6kg