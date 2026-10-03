Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 1
Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 2
Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 3
Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 4
Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 5
Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Raider A18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 1
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 2
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 3
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 4
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 5
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
316 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748692
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider A18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
99.9
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х10
Вес, кг.
6.96

Описание товара Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg

**Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Raider A18 HX A8WHG — идеальный выбор для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность. **Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A8WHG?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц — достаточно для многозадачности и работы с большими объёмами данных. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит наслаждаться реалистичной графикой и высокой частотой кадров в играх и графических приложениях. * **Потрясающий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит яркое и чёткое изображение, а матовая поверхность и IPS-матрица — комфорт при работе под любым углом. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой, два порта Thunderbolt, кардридер для SD, SDHC и SDXC, сетевой интерфейс RJ-45 — всё для комфортной работы и развлечений. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (99,9 Вт·ч). С ноутбуком MSI Raider A18 HX A8WHG вы получите не только высокую производительность, но и удобство использования в любых условиях. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider A18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
99.9
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Raider A18 HX A8WHG — идеальный выбор для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность. **Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A8WHG?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц — достаточно для многозадачности и работы с большими объёмами данных. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит наслаждаться реалистичной графикой и высокой частотой кадров в играх и графических приложениях. * **Потрясающий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит яркое и чёткое изображение, а матовая поверхность и IPS-матрица — комфорт при работе под любым углом. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой, два порта Thunderbolt, кардридер для SD, SDHC и SDXC, сетевой интерфейс RJ-45 — всё для комфортной работы и развлечений. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (99,9 Вт·ч). С ноутбуком MSI Raider A18 HX A8WHG вы получите не только высокую производительность, но и удобство использования в любых условиях. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...