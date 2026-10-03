Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg
**Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Raider A18 HX A8WHG — идеальный выбор для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность. **Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A8WHG?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц — достаточно для многозадачности и работы с большими объёмами данных. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит наслаждаться реалистичной графикой и высокой частотой кадров в играх и графических приложениях. * **Потрясающий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит яркое и чёткое изображение, а матовая поверхность и IPS-матрица — комфорт при работе под любым углом. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой, два порта Thunderbolt, кардридер для SD, SDHC и SDXC, сетевой интерфейс RJ-45 — всё для комфортной работы и развлечений. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (99,9 Вт·ч). С ноутбуком MSI Raider A18 HX A8WHG вы получите не только высокую производительность, но и удобство использования в любых условиях. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg