Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WIG-408RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WIG-408RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg
**Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WIG — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WIG! Этот игровой гигант оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимально плавный и реалистичный игровой опыт. **Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A9WIG?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 9955HX3D с 16 ядрами и частотой до 5.4 ГГц гарантирует высокую производительность даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и быстрой работы приложений. * **Хранилище:** SSD на 2 ТБ (M.2 PCIe) — быстрая загрузка операционной системы и игр. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 для потрясающей графики и реалистичных спецэффектов. * **Дисплей, который впечатлит:** 18-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2400 (WQUXGA), технологией MiniLED и частотой обновления 120 Гц — картинка будет чёткой и плавной. * **Матовое покрытие экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Удобная клавиатура** с цифровым блоком и русской раскладкой — идеально для долгих игровых сессий. * **Подключение и совместимость:** кардридер поддерживает SD, SDHC и SDXC, есть сетевой интерфейс RJ-45. **Дополнительные преимущества:** * операционная система Windows 11 Home — современные возможности и безопасность; * чёрный корпус из пластика — стильный и прочный; * энергоёмкий аккумулятор (99 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. С MSI Raider A18 HX A9WIG вы получите не просто ноутбук, а настоящего мощного помощника для игр и работы. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте лучшее!
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