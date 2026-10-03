Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748690
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
2.52

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg

**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 — стиль и высокая производительность в компактном корпусе!** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 с частотой до 4,75 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2 PCIe) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и матовой поверхностью подарит вам удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность картинки. А сенсорный экран делает взаимодействие с ноутбуком ещё более удобным! * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия и пластика не только красиво выглядит, но и надёжно защищает внутренние компоненты. При этом вес ноутбука всего 1,59 кг — его удобно брать с собой в дорогу. * **Готов к работе сразу после покупки:** предустановленная операционная система Windows 11 Home позволит вам сразу приступить к работе или развлечениям. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC; * цифровой блок клавиатуры для удобной работы с числами; * интегрированная видеокарта AMD Radeon 680M для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. С ноутбуком Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 — стиль и высокая производительность в компактном корпусе!** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 с частотой до 4,75 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2 PCIe) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и матовой поверхностью подарит вам удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность картинки. А сенсорный экран делает взаимодействие с ноутбуком ещё более удобным! * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия и пластика не только красиво выглядит, но и надёжно защищает внутренние компоненты. При этом вес ноутбука всего 1,59 кг — его удобно брать с собой в дорогу. * **Готов к работе сразу после покупки:** предустановленная операционная система Windows 11 Home позволит вам сразу приступить к работе или развлечениям. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC; * цифровой блок клавиатуры для удобной работы с числами; * интегрированная видеокарта AMD Radeon 680M для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. С ноутбуком Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...