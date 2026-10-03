Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg
**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 — стиль и высокая производительность в компактном корпусе!** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 с частотой до 4,75 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2 PCIe) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и матовой поверхностью подарит вам удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность картинки. А сенсорный экран делает взаимодействие с ноутбуком ещё более удобным! * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия и пластика не только красиво выглядит, но и надёжно защищает внутренние компоненты. При этом вес ноутбука всего 1,59 кг — его удобно брать с собой в дорогу. * **Готов к работе сразу после покупки:** предустановленная операционная система Windows 11 Home позволит вам сразу приступить к работе или развлечениям. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC; * цифровой блок клавиатуры для удобной работы с числами; * интегрированная видеокарта AMD Radeon 680M для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. С ноутбуком Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.59kg