Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg
Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 отлично подходит для работы, учёбы и повседневных задач. Чёткое Full HD-изображение делает просмотр контента комфортным, а графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает обработку изображения в рамках возможностей встроенной графики. Процессор Intel Core i3 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с офисными приложениями, браузером и другими повседневными программами. SSD-накопитель на 256 Гб сочетает достаточный объём для необходимых файлов с быстрым доступом к данным. Модель поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение. Li-Pol аккумулятор дополняет практичную конфигурацию ноутбука Lenovo.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 45 920 руб.11480 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD G...
-
В наличииЦена 45 930 руб.11483 руб. в СплитCHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb...
-
В наличииЦена 46 320 руб.11580 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 46 560 руб.11640 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 46 710 руб.11678 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 46 710 руб.11678 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 46 710 руб.11678 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-...
-
В наличииЦена 46 710 руб.11678 руб. в СплитНоутбук Digma Ascend Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graph...
-
В наличииЦена 46 870 руб.11718 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb I...
-
В наличииЦена 46 930 руб.11733 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 47 100 руб.11775 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iri...
-
В наличииЦена 47 490 руб.11873 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg