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Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg

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Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 1
Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 2
Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 3
Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 4
Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 5
Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 6
Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 7
Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 8
Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 9
Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748688
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х6
Вес, кг.
3.86

Описание товара Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg

Gigabyte AERO X16 4WH — это не просто ноутбук, это холст для ваших самых смелых творческих замыслов, заключенный в изысканный корпус. Он создан для тех, кто видит мир иначе, кто стремится не просто создавать, а преобразовывать, кто ценит красоту в каждой детали и мощность, способную воплотить любое видение. Это устройство — мост между вашим воображением и реальностью, позволяющий шагнуть за пределы обыденного. Его внешний вид — это симфония элегантности и функциональности. Линии корпуса плавные и четкие, выполненные из премиальных материалов, которые не только приятны на ощупь, но и говорят о бескомпромиссном качестве. Каждый элемент AERO X16 4WH излучает уверенность и утонченность, делая его достойным спутником в любой рабочей или творческой среде. Этот ноутбук — заявление о вашем стиле и профессионализме. Под этой изысканной оболочкой скрывается сердце, созданное для покорения вершин. Он призван ускорить ваш рабочий процесс, дать вам свободу исследовать сложные проекты без каких-либо затруднений. Это инструмент, который не останавливает вас, а наоборот, подталкивает к свершениям, позволяя сосредоточиться на самом главном — на вашем творчестве. Gigabyte AERO X16 4WH — это воплощение мощи, элегантности и безграничных возможностей.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Gigabyte AERO X16 4WH — это не просто ноутбук, это холст для ваших самых смелых творческих замыслов, заключенный в изысканный корпус. Он создан для тех, кто видит мир иначе, кто стремится не просто создавать, а преобразовывать, кто ценит красоту в каждой детали и мощность, способную воплотить любое видение. Это устройство — мост между вашим воображением и реальностью, позволяющий шагнуть за пределы обыденного. Его внешний вид — это симфония элегантности и функциональности. Линии корпуса плавные и четкие, выполненные из премиальных материалов, которые не только приятны на ощупь, но и говорят о бескомпромиссном качестве. Каждый элемент AERO X16 4WH излучает уверенность и утонченность, делая его достойным спутником в любой рабочей или творческой среде. Этот ноутбук — заявление о вашем стиле и профессионализме. Под этой изысканной оболочкой скрывается сердце, созданное для покорения вершин. Он призван ускорить ваш рабочий процесс, дать вам свободу исследовать сложные проекты без каких-либо затруднений. Это инструмент, который не останавливает вас, а наоборот, подталкивает к свершениям, позволяя сосредоточиться на самом главном — на вашем творчестве. Gigabyte AERO X16 4WH — это воплощение мощи, элегантности и безграничных возможностей.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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