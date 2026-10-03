Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg
**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 — стиль и высокая производительность в одном устройстве!** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8840HS с частотой до 5,1 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 (частота 5600 МГц) обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2 PCIe) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и чётким изображением. Глянцевая поверхность и сенсорный экран делают работу с устройством ещё более комфортной. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,63 кг) и стильный ноутбук в сером корпусе из алюминия и пластика легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным, а кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC) позволит легко работать с внешними носителями. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная в CPU видеокарта AMD Radeon 780M — для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч) — для длительной работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!
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