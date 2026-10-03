Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg
**Ноутбук MSI Modern A14 AI — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern A14 AI — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern A14 AI?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 14 дюймов, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам чёткое и яркое изображение. Тип матрицы IPS гарантирует хорошие углы обзора. * **Компактность и стиль:** серый корпус из пластика, вес всего 1,4 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Универсальность:** наличие кардридера для microSD и сетевого интерфейса RJ-45 расширяет возможности подключения различных устройств. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика AMD Radeon Graphics — для повседневных задач и нетребовательных игр; * русская раскладка клавиатуры — удобно для работы с текстами; * отсутствие операционной системы — вы можете установить ту ОС, которая вам больше подходит. С ноутбуком MSI Modern A14 AI вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg