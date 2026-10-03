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Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg

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Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748684
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, кг.
2.54

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg

**Ноутбук ASUS VIVOBOOK GO L1504FA — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS VIVOBOOK GO L1504FA — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** четырёхъядерный процессор AMD Ryzen 5 7520U с базовой частотой 2,8 ГГц и максимальной частотой в режиме Boost до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам быстро запускать приложения и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора. * **Современная графика:** интегрированная видеокарта AMD Radeon 610M отлично подойдёт для работы с графикой и просмотра видео. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * отсутствие предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. С ноутбуком ASUS VIVOBOOK GO L1504FA вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести этот стильный и производительный ноутбук!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS VIVOBOOK GO L1504FA — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS VIVOBOOK GO L1504FA — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** четырёхъядерный процессор AMD Ryzen 5 7520U с базовой частотой 2,8 ГГц и максимальной частотой в режиме Boost до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам быстро запускать приложения и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора. * **Современная графика:** интегрированная видеокарта AMD Radeon 610M отлично подойдёт для работы с графикой и просмотра видео. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * отсутствие предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. С ноутбуком ASUS VIVOBOOK GO L1504FA вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести этот стильный и производительный ноутбук!
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Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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