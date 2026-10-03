Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-WS51 Intel Core i5-1334U/8Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748683
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х29х7
Вес, кг.
2.5
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-WS51 Intel Core i5-1334U/8Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg
Ноутбук Asus в серебристом корпусе сочетает удобный формат и сбалансированные характеристики для повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а IPS-матрица делает просмотр комфортным. Частота обновления 60 Гц подходит для привычного сценария работы и просмотра контента. За производительность отвечает процессор Intel Core i5, дополненный 8 ГБ оперативной памяти DDR4. Такой комплект помогает уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 50 930 руб.12733 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 50 930 руб.12733 руб. в СплитНоутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD R...
-
В наличииЦена 51 100 руб.12775 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Inte...
-
В наличииЦена 51 260 руб.12815 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 51 720 руб.12930 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 51 720 руб.12930 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5031W Ryzen 5 40 8Gb SSD51...
-
В наличииЦена 52 120 руб.13030 руб. в СплитНоутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD ...
-
В наличииЦена 52 190 руб.13048 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home...
-
В наличииЦена 52 550 руб.13138 руб. в СплитНоутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graph...
-
В наличииЦена 52 880 руб.13220 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color
-
В наличииЦена 52 880 руб.13220 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Win Ti...
-
В наличииЦена 53 050 руб.13263 руб. в СплитНоутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb...
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus в серебристом корпусе сочетает удобный формат и сбалансированные характеристики для повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а IPS-матрица делает просмотр комфортным. Частота обновления 60 Гц подходит для привычного сценария работы и просмотра контента. За производительность отвечает процессор Intel Core i5, дополненный 8 ГБ оперативной памяти DDR4. Такой комплект помогает уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-WS51 Intel Core i5-1334U/8Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 F1504VA-WS51 Intel Core i5-1334U/8Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg