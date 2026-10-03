Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg
**Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WJG! Этот игровой гигант оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимально плавный и реалистичный игровой опыт. **Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A9WJG?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 9955HX3D с 16 ядрами и частотой до 5.4 ГГц гарантирует высокую производительность и быстродействие. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и требовательных игр. * **Хранилище:** SSD на 2 ТБ (M.2 PCIe) — быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Потрясающий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2400 (WQUXGA), технологией MiniLED и частотой обновления 120 Гц — чёткое и яркое изображение. * **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Операционная система:** Windows 11 Home — современная и удобная ОС для работы и игр. * **Дополнительные преимущества:** * кардридер для SD, SDHC, SDXC; * сетевой интерфейс RJ-45; * цифровой блок клавиатуры; * стильный чёрный корпус. С ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WJG вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжный инструмент для работы с ресурсоёмкими приложениями. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте MSI!
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