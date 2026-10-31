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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n купить с доставкой в Москве
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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 740 руб. 
Начислим 316 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748668
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n
19 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n

SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n

Отзывы о товаре SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Описание
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n - этот товар вы можете купить по цене 19740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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