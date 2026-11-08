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Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8/512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8/512Gb Black

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Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 1
Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 2
Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 3
Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 4
Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 5
Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 6
Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 7
Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 8
Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 9
Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 1
  • Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 2
  • Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 3
  • Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 4
  • Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 5
  • Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 6
  • Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 7
  • Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 8
  • Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 9
  • Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8+512 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 200 руб. 
Начислим 580 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748654
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8/512Gb Black
36 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
Смартфон, чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8/512Gb Black

**Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G 8+512 Black — мощь и стиль в каждой детали!** Откройте для себя мир безграничных возможностей с Redmi Note 17 Pro Max 5G! Этот смартфон создан для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и передовые технологии. **Почему стоит выбрать Redmi Note 17 Pro Max 5G?** * **Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5** — наслаждайтесь быстрой и плавной работой приложений и игр. * **Большой и яркий AMOLED-дисплей** с диагональю 6,83 дюйма и разрешением 2772 x 1280 пикселей — погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов. * **Высокая частота обновления экрана — 120 Гц** — движения на экране будут плавными и чёткими. * **Вместительная память: 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной** — храните все важные файлы, приложения и медиа без ограничений. * **Ёмкий аккумулятор на 10 000 мАч** — забудьте о постоянной необходимости подзаряжать устройство. * **Поддержка 5G** — наслаждайтесь быстрой загрузкой страниц и потоковым видео. * **Двойная тыловая камера** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **Защита от пыли и воды IP69K** — ваш смартфон будет в безопасности даже в самых экстремальных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 6.0 для быстрого соединения с другими устройствами; * проводной интерфейс USB Type-C; * сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных; * Wi-Fi 802.11ax для стабильного и быстрого подключения к сети. Стильный чёрный корпус из пластика и моноблочная конструкция делают этот смартфон не только мощным, но и эстетически привлекательным. Выберите Redmi Note 17 Pro Max 5G — выберите будущее уже сегодня!

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
Смартфон, чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G 8+512 Black — мощь и стиль в каждой детали!** Откройте для себя мир безграничных возможностей с Redmi Note 17 Pro Max 5G! Этот смартфон создан для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и передовые технологии. **Почему стоит выбрать Redmi Note 17 Pro Max 5G?** * **Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5** — наслаждайтесь быстрой и плавной работой приложений и игр. * **Большой и яркий AMOLED-дисплей** с диагональю 6,83 дюйма и разрешением 2772 x 1280 пикселей — погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов. * **Высокая частота обновления экрана — 120 Гц** — движения на экране будут плавными и чёткими. * **Вместительная память: 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной** — храните все важные файлы, приложения и медиа без ограничений. * **Ёмкий аккумулятор на 10 000 мАч** — забудьте о постоянной необходимости подзаряжать устройство. * **Поддержка 5G** — наслаждайтесь быстрой загрузкой страниц и потоковым видео. * **Двойная тыловая камера** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **Защита от пыли и воды IP69K** — ваш смартфон будет в безопасности даже в самых экстремальных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 6.0 для быстрого соединения с другими устройствами; * проводной интерфейс USB Type-C; * сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных; * Wi-Fi 802.11ax для стабильного и быстрого подключения к сети. Стильный чёрный корпус из пластика и моноблочная конструкция делают этот смартфон не только мощным, но и эстетически привлекательным. Выберите Redmi Note 17 Pro Max 5G — выберите будущее уже сегодня!
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Отзывы


Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8/512Gb Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 36200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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