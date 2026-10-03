Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN538X Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00VU0)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ZenBook Duo
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748649
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ZenBook Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
378H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х28х10
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN538X Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00VU0)
ASUS ZenBook Duo UX8407AA-SN538X объединяет ноутбук и дополнительный сенсорный экран в одном корпусе. Два дисплея формируют общее экранное пространство около 20 дюймов по диагонали, а комплектный стилус расширяет возможности взаимодействия с контентом.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ZenBook Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
378H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
ASUS ZenBook Duo UX8407AA-SN538X объединяет ноутбук и дополнительный сенсорный экран в одном корпусе. Два дисплея формируют общее экранное пространство около 20 дюймов по диагонали, а комплектный стилус расширяет возможности взаимодействия с контентом.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN538X Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00VU0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN538X Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00VU0)