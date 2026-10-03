Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US)
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном — компактный формат для комфортной работы, просмотра контента и взаимодействия с интерфейсом прямо касанием. Высокое разрешение 2880?1800 делает изображение детализированным, а матрица OLED подчёркивает насыщенность и глубину картинки. Производительный процессор Intel, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и быстрый SSD объёмом 1024 ГБ обеспечивают уверенную работу с требовательными задачами и позволяют хранить большой объём файлов. Windows 11 Pro расширяет возможности ноутбука для рабочих сценариев. Алюминиевый корпус дополняет современный и деловой образ модели.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US)