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Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0)

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Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 1
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 2
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 3
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 4
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 5
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 6
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 7
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 8
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 9
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 10
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
294 430 руб. 
Начислим 4711 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748646
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Загружаем...
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Загружаем...
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Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0)
294 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х10
Вес, кг.
4.31

Описание товара Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0)

ASUS ProArt P16 H7606WM-SR172X сочетает производительную аппаратную платформу и экран, рассчитанный на работу с визуальным контентом. Модель оснащена Windows 11 Pro, поддерживает подключение внешних дисплеев и позволяет расширить дисковое пространство.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS ProArt P16 H7606WM-SR172X сочетает производительную аппаратную платформу и экран, рассчитанный на работу с визуальным контентом. Модель оснащена Windows 11 Pro, поддерживает подключение внешних дисплеев и позволяет расширить дисковое пространство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-SR172X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M00CB0) - данный товар вы можете купить по цене 294430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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