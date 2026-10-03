Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT181 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A70)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT181 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A70)
Ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном и разрешением 2560?1600 — просторный формат для работы, учебы и мультимедийных задач. Дисплей обеспечивает детализированное изображение, а алюминиевый корпус придаёт устройству современный и солидный вид. 32 Гб оперативной памяти позволяют комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 512 Гб обеспечивает быстрый доступ к файлам и достаточно места для хранения данных. Дискретная видеокарта расширяет возможности ноутбука для графических задач и требовательных приложений. Модель оснащена процессором AMD, Bluetooth v5.4 и аккумулятором типа Li-Ion. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую программную среду.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT181 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A70)