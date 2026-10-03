Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8034 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M001D0)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
AsusTUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748644
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
AsusTUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х11
Вес, кг.
4.07
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8034 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M001D0)
ASUS TUF Gaming A18 FA808PP-S8034 сочетает производительный 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 8940HX и дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков. Большой 18-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10 подходит для игр и работы, а набор портов, RGB-подсветка клавиатуры и возможность апгрейда памяти и накопителей расширяют сценарии использования ноутбука.
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
AsusTUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS TUF Gaming A18 FA808PP-S8034 сочетает производительный 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 8940HX и дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков. Большой 18-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10 подходит для игр и работы, а набор портов, RGB-подсветка клавиатуры и возможность апгрейда памяти и накопителей расширяют сценарии использования ноутбука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8034 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M001D0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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