Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MGDU4HN/A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
36 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
408 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748637
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
18 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
36 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Max 32 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MGDU4HN/A)
Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 оборудован 18-ядерным процессором Apple M5 Max и 36 ГБ оперативной памяти подходит для работы, учебы и дизайна. 36 ГБ оперативной памяти позволяют одновременно работать с несколькими ресурсоёмкими приложениями. Модель Apple MacBook Pro A3427 оснащена экраном Liquid Retina XDR с диагональю 14,2 дюйма и разрешением 3024x1964 пикселей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
18 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
36 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Max 32 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 оборудован 18-ядерным процессором Apple M5 Max и 36 ГБ оперативной памяти подходит для работы, учебы и дизайна. 36 ГБ оперативной памяти позволяют одновременно работать с несколькими ресурсоёмкими приложениями. Модель Apple MacBook Pro A3427 оснащена экраном Liquid Retina XDR с диагональю 14,2 дюйма и разрешением 3024x1964 пикселей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MGDU4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MGDU4HN/A)