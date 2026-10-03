Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748636
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х10
Вес, кг.
3.69
Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH)
GIGABYTE GAMING A16 GA63H — игровой ноутбук 2025 года с 10-ядерным Intel Core i7-13620H и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Экран формата 16:10 сочетает разрешение 1920?1200, частоту 165 Гц и матовую IPS-поверхность.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, С сенсорным экраном, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 117 490 руб.29373 руб. в СплитНоутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb N...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 117 860 руб.29465 руб. в Сплитноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1...
-
В наличииЦена 118 410 руб.29603 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0063FW 16" IPS Ultra 5 225...
-
В наличииЦена 119 800 руб.29950 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, ...
-
В наличииЦена 120 000 руб.30000 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core...
-
В наличииЦена 120 260 руб.30065 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 120 770 руб.30193 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E16 16" WUXGA IPS 300N i Core 7 240H 16G...
-
В наличииЦена 122 140 руб.30535 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 122 140 руб.30535 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 122 340 руб.30585 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16...
-
В наличииЦена 122 460 руб.30615 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" 3K OLED 700N 1...
Бренд
Gigabyte
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
GIGABYTE GAMING A16 GA63H — игровой ноутбук 2025 года с 10-ядерным Intel Core i7-13620H и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Экран формата 16:10 сочетает разрешение 1920?1200, частоту 165 Гц и матовую IPS-поверхность.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, С сенсорным экраном, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, С сенсорным экраном, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH)