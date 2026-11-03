Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 128Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
В наличии
Код товара: 748634
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2 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 128Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs
SSD-накопитель Indilinx в компактном форм-факторе M.2 2280 — практичное решение для ускорения работы системы и хранения данных. Интерфейс SATA обеспечивает скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 400 МБ/с, помогая быстрее запускать приложения и обрабатывать файлы. Объём 256 ГБ подходит для размещения операционной системы, программ и необходимых документов, не занимая лишнее пространство внутри устройства. Флэш-память 3D NAND сочетает производительность и ресурс: максимальный объём записи составляет 70 ТБ, а заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов. Indilinx M.2 2280 — компактный SSD для стабильной и быстрой работы с данными.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Indilinx в компактном форм-факторе M.2 2280 — практичное решение для ускорения работы системы и хранения данных. Интерфейс SATA обеспечивает скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 400 МБ/с, помогая быстрее запускать приложения и обрабатывать файлы. Объём 256 ГБ подходит для размещения операционной системы, программ и необходимых документов, не занимая лишнее пространство внутри устройства. Флэш-память 3D NAND сочетает производительность и ресурс: максимальный объём записи составляет 70 ТБ, а заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов. Indilinx M.2 2280 — компактный SSD для стабильной и быстрой работы с данными.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 128Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs - купить по цене 2100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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