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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором

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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 1
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 2
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 3
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 4
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 5
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 6
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 1
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 2
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 3
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 4
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 5
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 6
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748629
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
200

Описание товара Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти Netac Shadow III идеально подойдет для создания сбалансированной мультимедийной или домашней системы, а также для недорогого апгрейда уже существующего ПК. Его объема в 16 ГБ достаточно для комфортного решения повседневных задач: работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и легким монтажом видео. Это решение находится выше базового уровня для простых офисных ПК, но не позиционируется как топовое для экстремального разгона, закрывая потребности большинства домашних пользователей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что является актуальным поколением для большинства современных настольных платформ. Это означает совместимость с соответствующими слотами на материнских платах и значительный прирост пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект из двух модулей по 8 ГБ каждый обеспечивает суммарный объем оперативной памяти в 16 ГБ, что является отличным выбором для комфортной работы и игр. Частота 2666 МГц находится в сегменте стандартной для DDR4, предлагая надежную и стабильную работу без необходимости тонкой настройки. Такой скорости хватит для уверенной работы системы в играх на высоких настройках, особенно если используется мощная видеокарта, а также для ускорения подгрузки уровней и уменьшения микрофризов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на время задержки при доступе к данным. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандарту JEDEC для DDR4, обеспечивая энергоэффективность и нагрев в пределах нормы. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет одним кликом в BIOS материнской платы активировать заявленную частоту 2666 МГц и тайминги, избавляя пользователя от ручных настроек и гарантируя стабильность.

Совместимость с платформой

Модуль памяти Netac DDR4 совместим с широким спектром процессоров и материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Это включает в себя платформы Intel 100-й серии и новее, а также AMD на базе сокетов AM4 и старше. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они несовместимы с предыдущим поколением DDR3. Для активации профиля XMP и работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы данную частоту поддерживали и ваши процессор, и чипсет.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только улучшают внешний вид сборки, но и способствуют отводу тепла от чипов памяти при длительной нагрузке, поддерживая стабильность. Их высота является умеренной, что минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных или ориентированных на минимализм систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ, что изначально настраивает пользователя на правильную двухканальную конфигурацию. При установке в соответствующие слоты на материнской плате (обычно окрашенные в один цвет) двухканальный режим активируется, существенно увеличивая пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и положительно влияя на производительность в играх и приложениях. В дальнейшем объем можно увеличить, докупив аналогичный комплект, но смешивать модули с разными характеристиками не рекомендуется.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это строгая несовместимость с поколениями DDR3 или DDR5 из-за физических различий в ключе-прорези на планке. Даже при поддержке XMP итоговая частота работы памяти зависит от возможностей вашего процессора и материнской платы. Высокие радиаторы, несмотря на умеренную высоту, стоит проверить на совместимость с вашим кулером CPU. При выборе ориентируйтесь на актуальность DDR4 для вашей платформы, достаточность 16 ГБ для ваших задач и удобство технологии XMP для автоматического разгона. Этот комплект станет отличным выбором для сборки или апгрейда ПК начального и среднего уровня, где нужен надежный объем и стабильная скорость без переплаты за экстремальные частоты и RGB-эффекты.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Развернуть
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти Netac Shadow III идеально подойдет для создания сбалансированной мультимедийной или домашней системы, а также для недорогого апгрейда уже существующего ПК. Его объема в 16 ГБ достаточно для комфортного решения повседневных задач: работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и легким монтажом видео. Это решение находится выше базового уровня для простых офисных ПК, но не позиционируется как топовое для экстремального разгона, закрывая потребности большинства домашних пользователей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что является актуальным поколением для большинства современных настольных платформ. Это означает совместимость с соответствующими слотами на материнских платах и значительный прирост пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект из двух модулей по 8 ГБ каждый обеспечивает суммарный объем оперативной памяти в 16 ГБ, что является отличным выбором для комфортной работы и игр. Частота 2666 МГц находится в сегменте стандартной для DDR4, предлагая надежную и стабильную работу без необходимости тонкой настройки. Такой скорости хватит для уверенной работы системы в играх на высоких настройках, особенно если используется мощная видеокарта, а также для ускорения подгрузки уровней и уменьшения микрофризов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на время задержки при доступе к данным. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандарту JEDEC для DDR4, обеспечивая энергоэффективность и нагрев в пределах нормы. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет одним кликом в BIOS материнской платы активировать заявленную частоту 2666 МГц и тайминги, избавляя пользователя от ручных настроек и гарантируя стабильность.

Совместимость с платформой

Модуль памяти Netac DDR4 совместим с широким спектром процессоров и материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Это включает в себя платформы Intel 100-й серии и новее, а также AMD на базе сокетов AM4 и старше. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они несовместимы с предыдущим поколением DDR3. Для активации профиля XMP и работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы данную частоту поддерживали и ваши процессор, и чипсет.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только улучшают внешний вид сборки, но и способствуют отводу тепла от чипов памяти при длительной нагрузке, поддерживая стабильность. Их высота является умеренной, что минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных или ориентированных на минимализм систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ, что изначально настраивает пользователя на правильную двухканальную конфигурацию. При установке в соответствующие слоты на материнской плате (обычно окрашенные в один цвет) двухканальный режим активируется, существенно увеличивая пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и положительно влияя на производительность в играх и приложениях. В дальнейшем объем можно увеличить, докупив аналогичный комплект, но смешивать модули с разными характеристиками не рекомендуется.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это строгая несовместимость с поколениями DDR3 или DDR5 из-за физических различий в ключе-прорези на планке. Даже при поддержке XMP итоговая частота работы памяти зависит от возможностей вашего процессора и материнской платы. Высокие радиаторы, несмотря на умеренную высоту, стоит проверить на совместимость с вашим кулером CPU. При выборе ориентируйтесь на актуальность DDR4 для вашей платформы, достаточность 16 ГБ для ваших задач и удобство технологии XMP для автоматического разгона. Этот комплект станет отличным выбором для сборки или апгрейда ПК начального и среднего уровня, где нужен надежный объем и стабильная скорость без переплаты за экстремальные частоты и RGB-эффекты.

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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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