Описание товара Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 3200Mhz, [NTSHD4P32SP-08K] CL16, с радиатором

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти станет удачным решением для сборки недорогого, но производительного игрового или мультимедийного ПК начального и среднего уровня. Объём в 8 ГБ достаточен для комфортных онлайн-игр, работы с офисными приложениями и веб-браузером с большим количеством вкладок. Это хороший вариант для первого апгрейда устаревшей системы с медленной памятью или базовый строительный блок для новой сборки, где в будущем можно будет добавить второй идентичный модуль для раскрытия двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4. Это современный стандарт, который обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Он физически и электрически несовместим со слотами для памяти DDR3 или DDR5, а также со слотами для ноутбучных модулей SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что является популярным выбором для бюджетных и игровых конфигураций. Частота работы составляет 3200 МГц, что является отличным балансом между ценой и скоростью для платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки игровых уровней, отзывчивость системы в многозадачных сценариях и общую плавность работы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL16, что указывает на хорошую латентность для данной частоты. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0. Это означает, что в BIOS материнской платы достаточно будет выбрать этот профиль, и память автоматически настроится на оптимальные частоту, тайминги и напряжение, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством материнских плат, поддерживающих DDR4 память, и процессорами Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen. Однако важно помнить, что для работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали и установленный процессор, и материнская плата. На некоторых старых платформах может потребоваться обновление BIOS для стабильной работы высокочастотной памяти. Рекомендуется всегда проверять списки совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена алюминиевым радиатором чёрного цвета из серии Shadow III. Его основная задача - улучшить отвод тепла от чипов памяти при длительной нагрузке, особенно при работе на повышенной частоте. Дизайн радиатора строгий и лаконичный, без RGB-подсветки, что делает модуль отличным выбором для минималистичных сборок или систем, где внешний вид не является приоритетом. Высота планки стандартная и обычно не создаёт конфликтов с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2 согласно инструкции). Если вы покупаете эту планку как первую для новой сборки, планируйте в ближайшей перспективе приобрести вторую такую же для раскрытия потенциала системы. Смешивание модулей разных моделей и производителей может привести к нестабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR4. Учтите, что для работы на заявленных характеристиках (3200 МГц) вам потребуется активировать профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память, скорее всего, запустится на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Данный модуль оптимально подойдёт для создания сбалансированной системы с процессором среднего класса. Если ваши задачи предполагают активную работу с профессиональными приложениями, монтажом видео или вы планируете держать открытыми десятки вкладок одновременно, стоит рассмотреть вариант сразу с двумя модулями по 8 ГБ (комплект 16 ГБ) либо модули большего объёма.