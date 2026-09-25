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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором

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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото 1
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото 2
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото 3
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото 4
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото 1
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото 2
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото 3
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото 4
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748627
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
200

Описание товара Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для пользователей, которым нужна надежная и недорогая оперативная память для базового апгрейда или сборки неигрового компьютера. Он хорошо подойдет для офисных задач, учебы, работы с документами и серфинга в интернете с большим количеством вкладок, а также для мультимедийных развлечений. По своей конфигурации он представляет собой стандартный вариант для платформ на базе DDR4, который обеспечит стабильную работу системы без претензий на высокопроизводительный разгон.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который на момент своего появления принес значительный прирост в энергоэффективности и пропускной способности по сравнению с DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольный компьютер. Крайне важно помнить, что слоты под память DDR4 имеют уникальный ключ-вырез, физически не позволяющий установить планку в плату с поддержкой DDR3 или DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 8 ГБ на одной планке является хорошим отправным пунктом для домашнего ПК базового уровня. Частота 2666 МГц соответствует распространенному стандарту JEDEC для процессоров Intel и AMD и обеспечивает достаточную для повседневных задач скорость обмена данными с контроллером памяти. В сценариях многозадачности и при работе с требовательными приложениями такой конфигурации может хватить, однако для комфортных игр или профессиональных задач рекомендуется использовать две таких планки для активации двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19 при частоте 2666 МГц, что является типичным значением для модулей этого класса. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile), что позволяет материнской плате автоматически настроить частоту и тайминги на заявленные 2666 МГц, избавляя пользователя от ручных манипуляций в BIOS. Потенциал ручного разгона сверх этих значений, как правило, невелик.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с любыми настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под стандарт DDR4. Это касается платформ на базе процессоров Intel (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD (начиная с Ryzen на архитектуре Zen). Важно уточнить в спецификациях конкретной материнской платы, поддерживает ли она частоту 2666 МГц и выше при установке модулей во все слоты, так как на некоторых платах максимальная частота может снижаться при заполнении всех каналов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена алюминиевым радиатором черного цвета из серии Shadow III, который способствует лучшему рассеиванию тепла даже при длительной нагрузке. Это повышает стабильность работы модуля. Высота планки с радиатором не является экстремальной, поэтому риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами минимален. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её хорошим выбором для лаконичных и строгих системных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один отдельный модуль оперативной памяти. Для раскрытия полного потенциала современных платформ настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами одинаковых модулей. Это активирует двухканальный режим работы, который существенно увеличивает реальную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом. При апгрейде стоит докупать максимально похожую планку по характеристикам, но даже в этом случае стабильная работа на максимальных частотах не гарантирована.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это использование одного модуля, что не позволяет задействовать двухканальный режим и может стать узким местом в производительных задачах. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4. Также проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы для гарантии совместимости на заявленной частоте 2666 МГц. Этот модуль станет отличным бюджетным выбором для базового апгрейда старого ПК или сборки простого домашнего компьютера. Для игровых или рабочих станций лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с большим суммарным объёмом.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для пользователей, которым нужна надежная и недорогая оперативная память для базового апгрейда или сборки неигрового компьютера. Он хорошо подойдет для офисных задач, учебы, работы с документами и серфинга в интернете с большим количеством вкладок, а также для мультимедийных развлечений. По своей конфигурации он представляет собой стандартный вариант для платформ на базе DDR4, который обеспечит стабильную работу системы без претензий на высокопроизводительный разгон.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который на момент своего появления принес значительный прирост в энергоэффективности и пропускной способности по сравнению с DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольный компьютер. Крайне важно помнить, что слоты под память DDR4 имеют уникальный ключ-вырез, физически не позволяющий установить планку в плату с поддержкой DDR3 или DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 8 ГБ на одной планке является хорошим отправным пунктом для домашнего ПК базового уровня. Частота 2666 МГц соответствует распространенному стандарту JEDEC для процессоров Intel и AMD и обеспечивает достаточную для повседневных задач скорость обмена данными с контроллером памяти. В сценариях многозадачности и при работе с требовательными приложениями такой конфигурации может хватить, однако для комфортных игр или профессиональных задач рекомендуется использовать две таких планки для активации двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19 при частоте 2666 МГц, что является типичным значением для модулей этого класса. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile), что позволяет материнской плате автоматически настроить частоту и тайминги на заявленные 2666 МГц, избавляя пользователя от ручных манипуляций в BIOS. Потенциал ручного разгона сверх этих значений, как правило, невелик.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с любыми настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под стандарт DDR4. Это касается платформ на базе процессоров Intel (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD (начиная с Ryzen на архитектуре Zen). Важно уточнить в спецификациях конкретной материнской платы, поддерживает ли она частоту 2666 МГц и выше при установке модулей во все слоты, так как на некоторых платах максимальная частота может снижаться при заполнении всех каналов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена алюминиевым радиатором черного цвета из серии Shadow III, который способствует лучшему рассеиванию тепла даже при длительной нагрузке. Это повышает стабильность работы модуля. Высота планки с радиатором не является экстремальной, поэтому риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами минимален. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её хорошим выбором для лаконичных и строгих системных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один отдельный модуль оперативной памяти. Для раскрытия полного потенциала современных платформ настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами одинаковых модулей. Это активирует двухканальный режим работы, который существенно увеличивает реальную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом. При апгрейде стоит докупать максимально похожую планку по характеристикам, но даже в этом случае стабильная работа на максимальных частотах не гарантирована.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это использование одного модуля, что не позволяет задействовать двухканальный режим и может стать узким местом в производительных задачах. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4. Также проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы для гарантии совместимости на заявленной частоте 2666 МГц. Этот модуль станет отличным бюджетным выбором для базового апгрейда старого ПК или сборки простого домашнего компьютера. Для игровых или рабочих станций лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с большим суммарным объёмом.

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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 8Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-08K] CL19, с радиатором - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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