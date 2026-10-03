Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 32Gb (Kit of 2x16Gb), 3200Mhz, [NTSHD4P32DP-32K] CL16, с радиатором
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 32Gb (Kit of 2x16Gb), 3200Mhz, [NTSHD4P32DP-32K] CL16, с радиатором
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для сборки сбалансированного игрового компьютера или мощной рабочей станции для повседневного творчества. Общий объем в 32 ГБ с запасом перекрывает потребности современных игр и обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок браузера параллельно с тяжелыми приложениями. Для задач рендеринга, монтажа видео высокого разрешения и сложной многозадачности такой объем является оптимальным, предлагая хорошее соотношение цены и производительности без переплаты за экстремальные частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современное поколение DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому проверка соответствия вашей материнской платы является обязательным шагом перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц находится в оптимальном диапазоне для платформ на базе процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, ощутимо повышая скорость отклика системы в играх и профессиональных приложениях по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц. Такой объем и скорость обеспечивают плавный геймплей даже в требовательных проектах и сокращают время ожидания при операциях с большими файлами в графических и инженерных пакетах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение CL16, что при частоте 3200 МГц указывает на сбалансированный профиль с хорошим соотношением высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для работы на заявленной частоте модули используют стандартное для DDR4 повышенное напряжение и поддерживают технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для активации режима 3200 МГц достаточно выбрать соответствующий готовый профиль в BIOS материнской платы, что избавляет от сложной ручной настройки параметров даже для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Память совместима с большинством современных платформ Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для стабильной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и соответствующий процессор. На бюджетных платах с чипсетами, не поддерживающими XMP, память может запуститься на штатной для процессора частоте, например, 2133 или 2400 МГц, поэтому проверка спецификаций вашей платформы критически важна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Дизайн радиаторов достаточно компактный, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами в системах сборки. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, которые ценят чистый внешний вид или собирают систему в корпусе без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продажа комплектом из двух идентичных модулей специально заточена под работу в двухканальном режиме. Этот режим позволяет существенно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальной конфигурацией, что напрямую сказывается на производительности в играх и ресурсоёмких задачах. Для активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой и процессором. Убедитесь, что ваша платформа официально поддерживает частоту 3200 МГц и профили XMP. При апгрейде существующей системы смешивание этого комплекта с другими модулями, даже того же бренда, не гарантирует стабильной работы на высоких частотах и может свести двухканальный режим на нет. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто собирает новую производительную систему среднего и высокого уровня, где важны и объем, и скорость; для офисных задач или бюджетных сборок можно рассмотреть варианты с меньшим объёмом и более низкой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для сборки сбалансированного игрового компьютера или мощной рабочей станции для повседневного творчества. Общий объем в 32 ГБ с запасом перекрывает потребности современных игр и обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок браузера параллельно с тяжелыми приложениями. Для задач рендеринга, монтажа видео высокого разрешения и сложной многозадачности такой объем является оптимальным, предлагая хорошее соотношение цены и производительности без переплаты за экстремальные частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современное поколение DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому проверка соответствия вашей материнской платы является обязательным шагом перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц находится в оптимальном диапазоне для платформ на базе процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, ощутимо повышая скорость отклика системы в играх и профессиональных приложениях по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц. Такой объем и скорость обеспечивают плавный геймплей даже в требовательных проектах и сокращают время ожидания при операциях с большими файлами в графических и инженерных пакетах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение CL16, что при частоте 3200 МГц указывает на сбалансированный профиль с хорошим соотношением высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для работы на заявленной частоте модули используют стандартное для DDR4 повышенное напряжение и поддерживают технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для активации режима 3200 МГц достаточно выбрать соответствующий готовый профиль в BIOS материнской платы, что избавляет от сложной ручной настройки параметров даже для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Память совместима с большинством современных платформ Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для стабильной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и соответствующий процессор. На бюджетных платах с чипсетами, не поддерживающими XMP, память может запуститься на штатной для процессора частоте, например, 2133 или 2400 МГц, поэтому проверка спецификаций вашей платформы критически важна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Дизайн радиаторов достаточно компактный, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами в системах сборки. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, которые ценят чистый внешний вид или собирают систему в корпусе без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продажа комплектом из двух идентичных модулей специально заточена под работу в двухканальном режиме. Этот режим позволяет существенно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальной конфигурацией, что напрямую сказывается на производительности в играх и ресурсоёмких задачах. Для активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой и процессором. Убедитесь, что ваша платформа официально поддерживает частоту 3200 МГц и профили XMP. При апгрейде существующей системы смешивание этого комплекта с другими модулями, даже того же бренда, не гарантирует стабильной работы на высоких частотах и может свести двухканальный режим на нет. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто собирает новую производительную систему среднего и высокого уровня, где важны и объем, и скорость; для офисных задач или бюджетных сборок можно рассмотреть варианты с меньшим объёмом и более низкой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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