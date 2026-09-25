Оперативная память Kingston DDR4 Fury Beast 8Gb, 3200Mhz, [KF432C16BB/8WP] CL16, с радиатором
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR4 Fury Beast 8Gb, 3200Mhz, [KF432C16BB/8WP] CL16, с радиатором
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет отличным решением для модернизации уже имеющегося настольного ПК или для сборки новой системы начального и среднего уровня. Он ориентирован на пользователей, которым важна стабильность и хорошая производительность в повседневных задачах: комфортная работа с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, а также запуск современных игр и нетребовательного монтажа. Объёма 8 ГБ достаточно для базового гейминга и мультизадачности, но для работы с тяжелыми проектами в профессиональных программах или игр на максимальных настройках в паре с мощной видеокартой стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает принадлежность к современному, но уже хорошо устоявшемуся поколению оперативной памяти. Он устанавливается исключительно в материнские платы с поддержкой DDR4 и соответствующими слотами DIMM. Обратите внимание, что этот форм-фактор предназначен только для настольных компьютеров, он физически и электрически несовместим со слотами для памяти ноутбуков (SO-DIMM) или с предыдущим поколением DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является популярным выбором для одной планки. Рабочая частота 3200 МГц выходит за рамки базовой для DDR4 и обеспечивает высокую пропускную способность. В играх это может дать небольшой, но заметный прирост в количестве кадров в секунду, особенно при использовании процессора со слабой графикой или в сценариях, где производительность упирается в скорость памяти. Для повседневной многозадачности эта частота также положительно сказывается на общей отзывчивости системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL16, что является сбалансированным значением для частоты 3200 МГц и обеспечивает хороший баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Для автоматической настройки модуля на заявленную частоту и тайминги используется технология Intel XMP 2.0. Это значит, что в BIOS/UEFI материнской платы достаточно активировать соответствующий профиль, и память начнёт работать на 3200 МГц, минуя стандартные, более низкие частоты. Рабочее напряжение при этом составляет 1.35 В.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством современных платформ Intel и AMD, поддерживающих DDR4. Однако важно помнить, что конечная рабочая частота зависит от возможностей конкретного процессора и материнской платы. Некоторые бюджетные чипсеты или более старые поколения CPU могут не поддерживать частоту 3200 МГц в полной мере. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и при необходимости обновляйте BIOS для гарантированной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Его компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что делает модуль универсальным для большинства корпусов и систем охлаждения. Подсветка или какие-либо декоративные элементы в данной модели отсутствуют, что делает её строгим и нейтральным компонентом для любых сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность и производительность в играх и требовательных приложениях, рекомендуется установка двух идентичных модулей в правильные слоты на материнской плате (обычно они обозначены одним цветом). Если вы планируете в будущем расширить объём, старайтесь докупать максимально похожий модуль с теми же частотой, таймингами и напряжением, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с использованием одного модуля - система будет работать в одноканальном режиме, что не раскрывает потенциал современных процессоров. Для игрового ПК оптимальным решением будет сразу приобрести два таких модуля в виде готового комплекта. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Низкопрофильный дизайн с одной стороны решает проблему совместимости с кулерами, но с другой - не рассчитан на экстремальный ручной разгон. Эта память идеально подходит для тех, кто ищет надёжный и быстрый модуль DDR4 для апгрейда или сборки сбалансированной системы без лишних декоративных элементов.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет отличным решением для модернизации уже имеющегося настольного ПК или для сборки новой системы начального и среднего уровня. Он ориентирован на пользователей, которым важна стабильность и хорошая производительность в повседневных задачах: комфортная работа с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, а также запуск современных игр и нетребовательного монтажа. Объёма 8 ГБ достаточно для базового гейминга и мультизадачности, но для работы с тяжелыми проектами в профессиональных программах или игр на максимальных настройках в паре с мощной видеокартой стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает принадлежность к современному, но уже хорошо устоявшемуся поколению оперативной памяти. Он устанавливается исключительно в материнские платы с поддержкой DDR4 и соответствующими слотами DIMM. Обратите внимание, что этот форм-фактор предназначен только для настольных компьютеров, он физически и электрически несовместим со слотами для памяти ноутбуков (SO-DIMM) или с предыдущим поколением DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является популярным выбором для одной планки. Рабочая частота 3200 МГц выходит за рамки базовой для DDR4 и обеспечивает высокую пропускную способность. В играх это может дать небольшой, но заметный прирост в количестве кадров в секунду, особенно при использовании процессора со слабой графикой или в сценариях, где производительность упирается в скорость памяти. Для повседневной многозадачности эта частота также положительно сказывается на общей отзывчивости системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL16, что является сбалансированным значением для частоты 3200 МГц и обеспечивает хороший баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Для автоматической настройки модуля на заявленную частоту и тайминги используется технология Intel XMP 2.0. Это значит, что в BIOS/UEFI материнской платы достаточно активировать соответствующий профиль, и память начнёт работать на 3200 МГц, минуя стандартные, более низкие частоты. Рабочее напряжение при этом составляет 1.35 В.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством современных платформ Intel и AMD, поддерживающих DDR4. Однако важно помнить, что конечная рабочая частота зависит от возможностей конкретного процессора и материнской платы. Некоторые бюджетные чипсеты или более старые поколения CPU могут не поддерживать частоту 3200 МГц в полной мере. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и при необходимости обновляйте BIOS для гарантированной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Его компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что делает модуль универсальным для большинства корпусов и систем охлаждения. Подсветка или какие-либо декоративные элементы в данной модели отсутствуют, что делает её строгим и нейтральным компонентом для любых сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность и производительность в играх и требовательных приложениях, рекомендуется установка двух идентичных модулей в правильные слоты на материнской плате (обычно они обозначены одним цветом). Если вы планируете в будущем расширить объём, старайтесь докупать максимально похожий модуль с теми же частотой, таймингами и напряжением, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с использованием одного модуля - система будет работать в одноканальном режиме, что не раскрывает потенциал современных процессоров. Для игрового ПК оптимальным решением будет сразу приобрести два таких модуля в виде готового комплекта. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Низкопрофильный дизайн с одной стороны решает проблему совместимости с кулерами, но с другой - не рассчитан на экстремальный ручной разгон. Эта память идеально подходит для тех, кто ищет надёжный и быстрый модуль DDR4 для апгрейда или сборки сбалансированной системы без лишних декоративных элементов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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