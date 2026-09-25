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Уцененный товар Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 748615
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Уцененный товар Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние , 748615

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Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Увеличение, крат
75x
Минимальная дистанция фокусировки, м
5
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
16
  • Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние - фото 1
  • Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние - фото 2
  • Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние - фото 3
  • Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 030 руб.  8 730 руб. 
Начислим 501 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748615
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние
8 030 руб. -8%
8 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Класс
Зрительная труба
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Диаметр объектива, мм
70
Увеличение, крат
75x
Минимальная дистанция фокусировки, м
5
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
16
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х19х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Уцененный товар Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, сумка , ремень, штатив , зрительная труба Причина уценки : повреждена коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Класс
Зрительная труба
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Диаметр объектива, мм
70
Увеличение, крат
75x
Минимальная дистанция фокусировки, м
5
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
16
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, сумка , ремень, штатив , зрительная труба Причина уценки : повреждена коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Зрительная труба Veber 25-75x70 хорошее состояние - стоимость товара 8030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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