Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush
? Apple MacBook Neo - это компактный и доступный ноутбук Apple, созданный для повседневной работы, обучения и мультимедиа. Он оснащён 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2408 x 1506 пикселей, яркостью до 500 нит и поддержкой 1 миллиарда цветов, что обеспечивает четкое изображение и естественную цветопередачу при работе с текстом, фото и видео. Легкий алюминиевый корпус весит около 1.23 кг, благодаря чему ноутбук удобно брать с собой. ? Основой устройства является чип Apple A18 Pro, ранее использовавшийся в iPhone 16 Pro. Этот процессор обеспечивает высокую производительность для повседневных задач, многозадачности и приложений, использующих возможности искусственного интеллекта. Встроенный 16-ядерный Neural Engine ускоряет работу функций машинного обучения и обработки данных. При этом ноутбук работает без вентилятора, оставаясь полностью бесшумным. ? MacBook Neo оснащается 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем 256 или 512 ГБ. В ноутбуке используются Magic Keyboard, большой Multi-Touch-трекпад и камера FaceTime HD 1080p, обеспечивающая четкое изображение во время видеозвонков. Также устройство оснащено стереодинамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, что улучшает качество звука при просмотре фильмов и прослушивании музыки. ? Ноутбук предлагает базовый, но современный набор интерфейсов: два порта USB-C и аудиоразъем 3.5 мм, а также беспроводные технологии Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0. Для снижения стоимости модель не оснащена Thunderbolt-портами или зарядкой MagSafe, но остается полностью совместимой с аксессуарами USB-C и внешними устройствами. ? Одним из преимуществ MacBook Neo является длительная автономность - до 16 часов работы от одного заряда, что позволяет использовать ноутбук в течение всего дня без подзарядки. Устройство работает под управлением macOS Tahoe и доступно в нескольких цветах корпуса.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush